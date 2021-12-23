Прорыв пожарного гидранта произошел на станции метро "Текстильщики" в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прорыв воды из пожарного гидранта произошел на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, инцидент не повлиял на движение поездов и безопасность пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе метро.

"Станция "Текстильщики" работает в штатном режиме. Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта. Сотрудники станции оперативно перекрыли кран и организовали уборку воды. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале появился видеоролик, как из трубы на станции метро "Текстильщики" льется вода на пассажирскую платформу и проезжающие поезда.