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Прорыв пожарного гидранта произошел на станции метро "Текстильщики" в Москве

Инцидент не повлиял на движение поездов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прорыв воды из пожарного гидранта произошел на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, инцидент не повлиял на движение поездов и безопасность пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе метро.

"Станция "Текстильщики" работает в штатном режиме. Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта. Сотрудники станции оперативно перекрыли кран и организовали уборку воды. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале появился видеоролик, как из трубы на станции метро "Текстильщики" льется вода на пассажирскую платформу и проезжающие поезда.

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