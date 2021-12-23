СК возбудил дело из-за перебоев с поставками угля в районе Алтайского края

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с перебоями поставок угля в Локтевском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по п. ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователям предстоит изучить обстоятельства, при которых было "сорвано начало отопительного сезона", а также дать правовую оценку действиям и бездействию органов власти, в чьи обязанности входят вопросы обеспечения населения теплоснабжением.

В свою очередь в региональной прокуратуре добавили, что в Локтевском районе на момент начала отопительного сезона 2021-2022 годов МУПами Успенского, Кировского, Масальского, Ремовского и Гилевского сельсоветов не был сформирован запас угля. "Фиксировались также обращения граждан о невозможности приобретения угля для личных нужд", - уточняется в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области. Власти края объясняли ситуацию резким подорожанием топлива в Кемеровской области, также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.