В Улан-Удэ планируется веерное отключение электричества для снятия нагрузки на электросети

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Кратковременное веерное отключение электроэнергии для снятия нагрузки на электросети планируется в Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в четверг в республиканском оперативном штабе со ссылкой на зампреда регионального правительства Евгения Луковникова.

"Идет нагрузка на электросети, и, скорее всего, будем принимать решение о веерном отключении частного сектора, индивидуальных жилых домов от электроэнергии. Понимаю, что в этих районах двойное отопление: где-то из электричества, и оно всегда сопряжено с печным отоплением, поэтому будет составлен график, по времени определимся, на сколько часов можем отключать. Но я думаю, что не больше четырез часов, чтобы не было воздействия на электроустановки, которые находятся в домах, - это телевизоры, холодильники и другие - у кого, что есть, чтобы это не пострадало", - приводятся слова Луковникова.

Кроме того, оперштабом принято решение подключать многоквартирные дома на трансформаторных подстанциях к внешним источникам - дизель-электростанциям. "На данный момент идет обвязка, растопка запущенного в работу котла №2 (третьего по счету), чтобы утром котел уже вступил в работу в полном объеме. Это будет способствовать поднятию температуры теплоносителя в теплотрассах, в системе", - приводятся слова Луковникова. Восстановительные работы на ТЭЦ-1 ведутся в круглосуточном режиме.

Минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах. Энергетики отмечают рост нагрузки на электросети, в Железнодорожном районе Улан-Удэ - примерно на 30%. Для снижения нагрузки на электросети в городе частично отключено уличное освещение.

Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время около минус 30 градусов, холодная погода в городе, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня.