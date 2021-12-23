В Ленобласти арестовали следователя МВД по обвинению в получении 1 млн рублей взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи СК в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении своего коллеги из районного отдела МВД за взятку в 1 млн рублей, которую тот принял от потерпевшей по другому делу за выполнение своей работы должным образом. Получив денежное вознаграждение, следователь потребовал еще и пробурить водяную скважину на его участке под Петербургом, сообщила в четверг пресс-служба областного следственного управления СК России.

По данным пресс-службы, задержанный работал в управлении МВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга, дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Участок, на котором следователь требовал бесплатно организовать себе автономное водоснабжение, расположен в Ломоносовском районе Ленобласти.

"Следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что за полученные деньги и оказанные услуги он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве", - сказано в сообщении.

Фигуранту уже предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу.