Суд арестовал осужденного бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал ранее осужденного по трем статьям УК РФ бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) по новому уголовному делу - о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказали в суде.

"Арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления приговора по старому делу в силу. Он останется в СИЗО-4 до конца рассмотрения второго дела", - сказала адвокат Светлана Герасимова.

Ранее Романов был осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Арест по второму уголовному делу носит формальный характер.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Согласно выводам следствия, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству".