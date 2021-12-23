В Калмыкии еще одного сотрудника колонии подозревают в злоупотреблении полномочиями

ЭЛИСТА, 23 декабря. /ТАСС/. Младший инспектор колонии-поселения №3 УФСИН России по Республике Калмыкия подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о доставке осужденных для ведения строительных работ в доме начальника пенитенциарного учреждения, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее следователи Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении еще одного сотрудника колонии-поселения №3, вывозившего осужденных для ведения строительных работ в доме начальника исправительного учреждения. "Уголовное дело возбуждено в отношении младшего инспектора колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, 26 и 28 августа 2021 года подозреваемый во избежание дальнейших проблем по службе в отсутствие разнарядок вывез двух осужденных для выполнения строительных работ по месту проживания начальника колонии в поселке Яшкуль Яшкульского района республики", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Республике Калмыкия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, добавили в пресс-службе ведомства.