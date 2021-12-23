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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

Пострадали пять человек

ТБИЛИСИ, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек, среди которых - двое детей, пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в тбилисском районе Глдани. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении на странице тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy в Facebook.

"Несколько минут назад из-за невнимательности и оставленной открытой газовой плиты в Глдани произошел взрыв. В результате этого происшествия пострадали пять человек. К счастью, все спаслись. В семье находились и двое маленьких детей", - сказано в сообщении.

По данным Tbilisi Energy, которая также опубликовала фотографии из квартиры, в которой произошел взрыв, волна была настолько мощной, что выбила оконные стекла.

19 декабря взрыв в результате утечки бытового газа произошел и в тбилисском районе Вазисубани. Там пострадали четыре человека, один из которых с ожогами по-прежнему находится в больнице.

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