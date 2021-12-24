Суд удовлетворил иск ФСИН к экс-замглавы службы и его сообщникам на 158 млн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кузьминский суд частично удовлетворил иск ФСИН к бывшему замглавы службы Олегу Коршунову, а также к экс-начальнику финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой и бывшему главе отдела управления тылового обеспечения службы Алексею Данилову на общую сумму порядка 158 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд частично удовлетворил исковые требования ФСИН РФ к Коршунову, Алексеевой и Данилову", - отметили в суде, отказавшись от других комментариев.

Источник ТАСС, знакомый с текстом судебного решения, отметил что "при вынесении решения суд незначительно отступил от исковых требований службы исполнения наказаний, ответчикам придется выплатить требуемую истцом сумму почти в полном объеме".

ФСИН требовал взыскать с Коршунова и Алексеевой 43 млн 190 тыс. 425 рублей 63 коп., а с Данилова - 114 млн 724 тыс. 846 рублей 94 коп. Таким образом, общая сумма исковых требований составляет порядка 158 млн рублей. Иск был заявлен с целью компенсации ущерба, причиненного по первому уголовному делу, по которому Коршунов был осужден.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к девяти годам колонии, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Тем же приговором суд оправдал его по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью. Светлана Алексеева была приговорена судом к восьми годам колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей, Алексей Данилов был осужден на пять лет колонии общего режима.

В 2019 году Коршунов также был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Он был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбудили шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал.