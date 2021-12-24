Суд в Хабаровске вынес приговор двум мужчинам за незаконный оборот огнестрельного оружия

ТАСС, 24 декабря. Двое жителей Хабаровского края приговорены к четырем и к шести годам лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

В сентябре сотрудниками УФСБ был задержан 34-летний житель города Комсомольск-на-Амуре за сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств 69-летнему жителю поселка Хальгасо Солнечного района. В ходе обысков по местам жительства и пребывания злоумышленников обнаружены и изъяты четыре пистолета, две гранаты, более 4,7 тыс. патронов различного калибра, около четырех килограммов взрывчатых веществ, 16 детонаторов и 20 метров огнепроводного шнура. Возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконный сбыт огнестрельного оружия, незаконные приобретение, сбыт, передачу, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал [69-летнего] Мартынова В. Г. виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Солнечный районный суд Хабаровского края признал [34-летнего] Левшу А. И. виновным в совершении вышеперечисленных преступлений и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - говорится в сообщении.