В поселке Якутии произошел пожар в многоквартирном доме

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в жилом каменном доме в поселке Светлый Мирнинского района в Якутии, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"24 декабря в 02:53 (20:23 мск 23 декабря) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в квартире жилого каменного дома в поселке Светлый Мирнинского района. Уже через две минуты на месте были огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела комната", - говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв. м. Погибли три человека - женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается. Из дома эвакуированы 26 человек.

Причина пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются. На тушение привлекали пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка по факту пожара. "В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам", - сказали в прокуратуре.