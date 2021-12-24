Самолет рейса Хабаровск - Якутск перенаправили в аэропорт Нерюнгри из-за метеоусловий

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", летевший из Хабаровска в Якутск, перенаправлен в аэропорт Чульман города Нерюнгри в Якутии из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Якутска.

По ее данным, в аэропорту Якутска наблюдается густой туман, температура воздуха составляет 46 градусов мороза, метеорологическая видимость - 100 м. "Рейс Хабаровск - Якутск перенаправлен в аэропорт Чульман (Нерюнгри)", - сообщается в аккаунте аэропорта в Instagram. Уточняется, что это рейс авиакомпании "Аврора".

Отмечается, что утром в 05:05 (23:05 мск 23 декабря) прибыл рейс авиакомпании "Ютэйр" Москва - Якутск, который был 23 декабря перенаправлен в Хабаровск. В обратном направлении самолет вылетел в 06:25 (00:25 мск).

Аэропорт Якутск - единственный международный аэропорт, расположенный в зоне вечной мерзлоты.