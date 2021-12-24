В Улан-Удэ прибыли энергетики из Читы для помощи в ликвидации аварии на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики из Читы прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи в устранении последствий аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили в пресс-службе "Территориальной генерирующей компании - 14" (ТГК-14).

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"В настоящее время на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются восстановительные работы по устранению последствий аварии. В них задействовано порядка 70 человек. Прибыли специалисты из производственных филиалов ПАО "ТГК-14" города Читы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, для усиления в Улан-Удэ выехала бригада специалистов производственных филиалов "Читинская генерация" и "Читинский энергетический комплекс". Сотрудники имеют большой опыт работы, полностью оснащены специализированным электротехническим оборудованием. "Cегодня ночью на ТЭЦ-1 удалось восстановить работу двух трансформаторов, которые подают электропитание для работы котлов. Котлоагрегаты части среднего давления работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются", - добавили в ТГК-14.

По словам мэра Игоря Шутенкова, снижение температурных параметров не допущено, "это позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов". "Городской штаб в постоянном режиме контролирует температурный режим социальных объектов и многоквартирных домов. Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (критическая температура 12 градусов тепла)", - написал он на своей странице в Instagram.

Местным жителям оказывают помощь, по заявлениям выдано 279 тепловых приборов. В Улан-Удэ развернуты пункты временного размещения. Работникам бюджетной сферы, чьи рабочие места находятся в Железнодорожном и Советском районе, рекомендовано ограничить выход на работу 24 декабря. "Это сделано для того, чтобы минимизировать количество заболевших и снизить нагрузку на электросети, чтобы на работе в каждом кабинете не ставили обогреватели", - пояснил Шутенков.