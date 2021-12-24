Жителя Приамурья приговорили к шести годам колонии за организацию канала сбыта наркотиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Благовещенский суд вынес приговор жителю Амурской области за организацию и сбыт крупной партии наркотиков с использованием в том числе интернета. Его приговорили к шести годам колонии строго режима, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"Вынесен обвинительный приговор жителю Приамурья, организовавшему канал поставки особо крупной партии синтетических наркотиков в область. Суд учел полное признание обвиняемым своей вины и содействие следствию и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июне 24-летний житель области, заказавший через интернет для дальнейшего сбыта синтетический наркотик мефедрон общей массой более одного кг (около пяти тыс. разовых доз), был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").