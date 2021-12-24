Жительницу Якутска обвинили в мошенничестве на сумму более 35 млн рублей

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница Якутска обвиняется в мошенничестве, по версии следствия, она похитила денежные средства у 80 человек на сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении 80 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом продажи земельных участков и квартир на территории Якутска убеждала людей в необходимости передачи ей денежных средств. "Для придания убедительности своим преступным действиям она выдавала потерпевшим расписки о получении денег. Всего таким образом похищены денежные средства у 80 граждан на общую сумму более 35 млн рублей, которые обвиняемой использованы на личные нужды", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что уголовное дело расследовано следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МУ МВД России "Якутское".