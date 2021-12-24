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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Защита всех топ-менеджеров ХК "СДС-Уголь" обжаловала их арест по делу о ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", среди которых глава совета директор Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" в Кузбассе Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на угольном предприятии, где погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

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Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы [на их арест]", - сказали в суде.

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РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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