Защита всех топ-менеджеров ХК "СДС-Уголь" обжаловала их арест по делу о ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", среди которых глава совета директор Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" в Кузбассе Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на угольном предприятии, где погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.