В многоэтажке в центре Ижевска произошел пожар

ТАСС, 24 декабря. Пожар произошел в 14-этажном доме в центре Ижевска, в результате чего два человека погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Двое погибших. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о пожаре в 14-этажном доме на улице Наговицына поступило в 02:14 (01:14 мск) от очевидца. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение балкона на восьмом этаже жилого дома открытым пламенем. Пожар ликвидирован в 05:41 (04:41 мск). Площадь возгорания ориентировочно составила 80 кв. м.

"Спасенные и эвакуированные жители дома - 40 взрослых и семь детей - размещены в пункте временного размещения в гостинице", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к тушению пожара привлекались 120 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России - 96 человек и 24 единицы техники.