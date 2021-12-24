Работу центрального стадиона и ФСК Улан-Удэ приостановили из-за ЧП на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Работа спортивных объектов в Улан-Удэ приостановлена с пятницы из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском оперативном штабе.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"В целях экономии электроэнергии и сохранения тепла принято решение о приостановке работы на центральном стадионе, ФСК (физкультурно-спортнивного комплекса - прим. ТАСС) и лукодроме. До особого распоряжения прекращаются тренировочные занятия сборных команд, спортивных школ, секций, концертная и выставочная деятельность", - сообщили в оперштабе.

Ранее в Улан-Удэ была приостановлена работа Музея истории Республики Бурятия, Национальной библиотеки, в Бурятском драматическом театре отменены спектакли. Детские сады Советского и Железнодорожного района в зоне ЧС не работают. Принимают детей несколько детсадов в Октябрьском районе города. Школьники Улан-Удэ находятся на дистанционном обучении.

Городская система здравоохранения продолжает работу в штатном режиме, за исключением городских поликлиник № 1 и 6 - там приостановлены плановые приемы в связи с низкой температурой, специалисты осуществляют только экстренные приемы. Также приостановлена госпитализация в городскую больницу Железнодорожного района и в клиническую больницу РЖД-Медицина. Для пациентов разработана новая маршрутизация, госпитализация осуществляется в другие больницы города.