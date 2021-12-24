В Приангарье депутата обвинили в мошенничестве с контрактами по отлову бездомных животных

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутату думы города Братска в Иркутской области предъявили обвинение в подделке отчетных документов по исполнению муниципальных контрактов на отлов бездомных животных, ущерб бюджету составил 1,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата думы города Братска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК Рф ("Покушение на мошенничество в крупном размере"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"), ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году депутат как индивидуальный предприниматель заключил семь муниципальных контрактов с администрациями нескольких территорий на отлов и содержание бездомных животных. Подрядчик должен был их отловить, вакцинировать, стерилизовать, поставить на учет, содержать в специализированном приюте 30 суток, затем вернуть в места обитания либо разместить в приюте.

Установлено, что предприниматель недобросовестно исполнил контракты, не выполнял их условия, а умерщвлял животных и утилизировал трупы. По фальсифицированным отчетным документам он получил оплату. Ущерб бюджету составил более 1,5 млн. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следствие не называет имя обвиняемого. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что это Андрей Корякин. По данным сайта думы Братска, он является беспартийным.