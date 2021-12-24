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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Эпицентр располагался в 119 км от Патры

АФИНЫ, 24 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу в Греции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, подземные толчки были зарегистрированы в 03:55 (04:55 мск). Эпицентр располагался в 119 км от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

12 октября в Греции вблизи острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,3. По словам газеты Ethnos, сильный подземный толчок вызвал панику среди жителей и ощущался не только по всему острову, но и на Родосе, Карпатосе, Касосе и других островах архипелага Додеканес. В результате землетрясения обрушилась церковь Святого Николая в деревне Аргилос в области Ласитион (Лассити) на острове Крит. По словам мэра городка Сития Йоргоса Зервакиса, сильное землетрясение нанесло ущерб строениям, на здании мэрии появились трещины.

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