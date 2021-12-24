Астраханский районный чиновник стал подозреваемым по делу о недостроенном детсаде

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района Астраханской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о недостроенном детском саде, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено в отношении начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Приволжский район", подозреваемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, чиновник, достоверно зная о том, что строительная фирма ООО СК "Юг-Альянс" не завершила работы по строительству детского сада на 60 мест в селе Атал Приволжского района области в полном объеме и здание является непригодным для размещения в нем детей, подписал муниципальный контракт на приобретение строения", - говорится в сообщении.

На основании контракта строительной фирме "Юг-Альянс", подконтрольной бывшему главе МО "Приволжский район", были перечислены более 40 млн рублей.

Ранее было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы МО "Приволжский район", обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, а также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства Приволжского района, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, добавили в ведомстве.