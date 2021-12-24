СК завершил расследование дела о взятке в отношении челябинского замминистра строительства

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области завершили расследование уголовного дела о взятке в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры (Ивана Белавкина - прим. ТАСС), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, обвиняемый в 2020-м - начале 2021 года получил свыше 1 млн рублей в качестве взятки от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах организации.

В ходе расследования следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым близким родственникам дорогостоящих объектов недвижимости и земельных участков на сумму свыше 8,3 млн рублей, денежные средства на приобретение которых не отражены им в ежегодных справках о доходах и расходах.