Усс: арест вице-спикера заксобрания Красноярского края не имеет политической подоплеки

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Задержание и арест вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова не носит политического характера. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

Натаров был задержан 21 декабря. 23 декабря суд арестовал вице-спикера до 20 февраля 2022 года, ему вменяется восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой"). В четверг региональное отделение ЛДПР выпустило заявление, где утверждало, что задержание вице-спикера, представляющего либерал-демократов, носит политический характер.

"Не думаю, что это дело имеет политическую окраску, и очень надеюсь, что следственные и судебные органы поставят точку", - сообщил Усс, добавив, что знаком с Натаровым еще по работе в краевом парламенте.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров в 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2013-2015 годах - заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года занял пост вице-спикера регионального парламента.