При пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека

ТАСС, 24 декабря. В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента погибли два человека.

"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие. Там также подтведили информацию о ликвидации горения.

"В 10:07 (09:07 мск) 24.12.2020 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. <…> Есть пострадавшие. На месте была проведена эвакуация", - говорится в сообщении.