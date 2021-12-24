Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара в ковидной больнице в Астрахани

ТАСС, 24 декабря. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимационном отделении на первом этаже. Пожарных направили на место по повышенному рангу сложности. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано. В результате ЧП погибли два человека, остальные были эвакуированы.