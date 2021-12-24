Полиция задержала подозреваемого в избиении сына бойца ММА Дацика в центре Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в избиении в подъезде на Нижней Сыромятнической улице в центре Москвы двух подростков, в том числе сына российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в избиении двух подростков в подъезде на Нижней Сыромятнической улице установлен и оперативно задержан, им оказался 38-летний мужчина, проживающий в том же доме, где произошло нападение", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Днем 22 декабря неизвестный, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, в подъезде на Нижней Сыромятнической улице избил двух подростков и скрылся. Среди пострадавших оказался сын Вячеслава Дацика. Пострадавшие помещены в детскую городскую клиническую больницу св. Владимира. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы и гематомы.

Вячеслав Дацик - российский боец смешанного стиля и тайского бокса. Известен вызывающим поведением на ринге. В 2007 году был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, помещен в психиатрическую клинику, в 2010 сбежал оттуда в Норвегию. Там он был задержан, приговорен к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. Позже его депортировали в Россию. На его счету 14 боев, в шести из них он одержал победу.