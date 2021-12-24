Из-за сильного ветра в Норильске упала новогодняя елка

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодняя елка упала от сильного ветра в микрорайоне Оганер в городе Норильске на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Норильска.

С 22 декабря в городе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

"Искусственная елка упала в новогоднем городке в Оганере. За выходные подрядчик все восстановит", - сообщил представитель мэрии, добавив, что произошло это в четверг вечером.

Из-за погодных условий учащимся второй смены разрешено не посещать занятия. Также накануне закрывалась движение для грузового и легкового автотранспорта дорога Норильск - Кайеркан - аэропорт Алыкель. В настоящий момент движение по автодороге открыто для всех видов транспорта.

Сейчас по данным синоптиков в Норильске минус 12 градусов, ветер с порывами до 12 м/с.