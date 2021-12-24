В Москве задержали избившего топ-менеджера "Ростелекома" мужчину

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который избил топ-менеджера "Ростелекома" Игоря Зимина в баре столичной гостиницы из-за того, что тот сделал замечание. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Позавчера в аэропорту Внуково нарушитель был задержан. Им оказался уроженец Находки", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вице-президент по прикладным проектам "Ростелекома" Игорь Зимин сообщил полиции, что ночью 22 декабря в баре гостиницы на Озерковской набережной, 26, неизвестный несколько раз ударил его по голове после замечания о некультурном поведении в общественном месте. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")".