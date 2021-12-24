Жителя Оренбуржья задержали за покушение на убийство семьи бывшей супруги

ТАСС, 24 декабря. Житель города Кувандыка Оренбургской области задержан за покушение на убийство своей бывшей жены, ее матери и малолетнего сына, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Кувандыка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, утром в пятницу мужчина проник на территорию домовладения и напал на бывшую супругу, ее мать и малолетнего сына. По предварительной информации, он использовал самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. В результате пострадала 64-летняя женщина и 13-летний ребенок, они госпитализированы с осколочными ранениями, у женщины также огнестрельная рана, у ребенка - перелом руки.

"После совершенного нападения подозреваемый скрылся с места преступления, однако к настоящему времени задержан", - говорится в сообщении.

По данным управления МВД по региону, подозреваемый произвел на месте преступления два взрыва неизвестных предметов, от которых пострадал ребенок и его бабушка. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, оказали им первую помощь. При задержании у подозреваемого был при себе карабин. "Полицейские убедили его сложить оружие и сдаться", - отметили в пресс-службе ведомства.