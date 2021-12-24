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Обновлено 

Жителя Оренбуржья задержали за покушение на убийство семьи бывшей супруги

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 24 декабря. Житель города Кувандыка Оренбургской области задержан за покушение на убийство своей бывшей жены, ее матери и малолетнего сына, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Кувандыка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, утром в пятницу мужчина проник на территорию домовладения и напал на бывшую супругу, ее мать и малолетнего сына. По предварительной информации, он использовал самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. В результате пострадала 64-летняя женщина и 13-летний ребенок, они госпитализированы с осколочными ранениями, у женщины также огнестрельная рана, у ребенка - перелом руки.

"После совершенного нападения подозреваемый скрылся с места преступления, однако к настоящему времени задержан", - говорится в сообщении.

По данным управления МВД по региону, подозреваемый произвел на месте преступления два взрыва неизвестных предметов, от которых пострадал ребенок и его бабушка. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, оказали им первую помощь. При задержании у подозреваемого был при себе карабин. "Полицейские убедили его сложить оружие и сдаться", - отметили в пресс-службе ведомства.

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РоссияОренбургская область
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