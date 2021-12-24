Фигуранты второго дела о пожаре в "Зимней вишне" получили от семи до 18 лет колонии

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова приговорил к лишению свободы на срок семи от до 18 лет фигурантов второго дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", среди которых экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко. Они признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблениями полномочиями, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить [Светлане Шенгерей] наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. <…> Назначить [Никите Чередниченко] окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 70 млн 500 тыс. рублей. <…> Назначить [Эдуарду Комкову] наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом, равном десятикратной сумме взятки, в размере 70 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок восемь лет", - сказала судья.

"Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", - сказала судья, оглашая приговор.

Старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич заявила, что особвинение удовлетворено приговором. "Государственное обвинение в целом удовлетворено назначенным наказанием. Окончательное решение будет принято после изучения копии приговора, которая будет предоставлена судом. Будет дана оценка его законности и обоснованности", - сказала она.

Как сообщалось ранее, никто из фигурантов свою вину в рамках предъявленных обвинений не признал. Гособвинение в прениях просило суд назначить в качестве наказания Комковой лишение свободы сроком на 21 год, ее сыну - на 12 лет, Шенгерей - восемь лет колонии, Чередниченко - 18 лет колонии. В зависимости от роли каждого им инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Предъявленные обвинения

По версии обвинения, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 по март 2014 года по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, что Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания ТРЦ. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

"В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза. В результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей", - прокомментировали приговор в СК РФ.