Собаки напали на ребенка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в Красноярске после нападения собак, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"Одиннадцатилетний мальчик возвращался из школы, когда возле одного из частных домов на него напала овчарка и бродячая собака. Ребенка отбили проходившие мимо люди, один из них донес его домой. Сестра позвонила отцу, который вызвал скорую помощь. В настоящее время мальчик госпитализирован", - сообщили в главке полиции.

Полиция начала проверку по факту нападения собак. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных.