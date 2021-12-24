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Собаки напали на ребенка в Красноярске

Мальчик госпитализирован

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в Красноярске после нападения собак, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"Одиннадцатилетний мальчик возвращался из школы, когда возле одного из частных домов на него напала овчарка и бродячая собака. Ребенка отбили проходившие мимо люди, один из них донес его домой. Сестра позвонила отцу, который вызвал скорую помощь. В настоящее время мальчик госпитализирован", - сообщили в главке полиции.

Полиция начала проверку по факту нападения собак. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных.

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