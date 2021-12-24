На участке красной ветки метро в Москве нет движения поездов из-за человека на путях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нет движения поездов на восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На восточном участке Сокольнической линии (1) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. <...> Нет движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в публикации.