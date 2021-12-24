{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На участке красной ветки метро в Москве нет движения поездов из-за человека на путях

Нет движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нет движения поездов на восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На восточном участке Сокольнической линии (1) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. <...> Нет движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в публикации.

Теги
Россия
Подозреваемого в крупной взятке гендиректора "Крымгеологии" отправили под домашний арест
Срок меры пресечения - до 22 февраля 2022 года
Читать полностью