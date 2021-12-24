Экс-главу отдела полиции в Приморье приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. Суд в Приморье приговорил бывшего начальника отдела полиции к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере более 3,5 млн рублей за злоупотребление полномочиями и взятку, он покрывал незаконную вырубку леса, сообщили ТАСС в прокуратуре края в пятницу.

"В период с октября 2016 по август 2017 года фигурант осуществлял покровительство незаконной деятельности по рубке древесины, что позволяло виновным в совершении экологических преступлений лицам избегать уголовной ответственности. Он же в период с ноября 2016 по январь 2017 года получил от лица, в отношении которого осуществлял покровительство при осуществлении незаконной деятельности по рубке древесины, денежные средства в общей сумме 250 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

Лесозаводский районный суд признал его виновным в преступлениях по ст. 285 и и 290 УК РФ, лишил специального звания полковника внутренней службы.