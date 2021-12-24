Что известно о пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

Две женщины погибли в результате пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
ТАСС собрал основные факты о произошедшем на данный момент.
Что произошло
- Сообщение о возгорании в инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги поступило в 10:07 (09:07 мск).
- Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.
- Замыкание, по словам источника ТАСС в экстренных службах, произошло в плафоне освещения в боксе реанимации.
- Площадь возгорания составила 15 кв. м. Палата, где произошел пожар, полностью выгорела. Сейчас огонь полностью потушен.
- Жертвами пожара стали две женщины, находившиеся в реанимационном боксе. Из больницы эвакуировали 18 пациентов и 16 сотрудников, никто из них не пострадал.
Последствия
- Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту произошедшего.
- На место ЧП выехал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для расследования причин пожара из Москвы вылетел заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
- По данным источника ТАСС, после возгорания должны были сработать автоматические противопожарные системы, но этого не произошло. Причины устанавливаются.
Что известно о больнице
- Областная инфекционная клиническая больница им. А. М. Ничоги - единственное в Астраханской области лечебное учреждение, где круглосуточно оказывается медицинская помощь взрослым и детям с инфекциями. Сейчас там проходят лечение пациенты с коронавирусом.
- Это не первое происшествие в больнице - 20 декабря 2020 года ее сотрудник пострадал из-за инцидента в помещении, где находились кислородные баллоны, а 31 декабря там же из-за разгерметизации подводящей к кислородному баллону трубки легкую травму глаза получил другой работник.