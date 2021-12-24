Что известно о пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

Две женщины погибли в результате пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

ТАСС собрал основные факты о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Сообщение о возгорании в инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги поступило в 10:07 (09:07 мск).

Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Замыкание, по словам источника ТАСС в экстренных службах, произошло в плафоне освещения в боксе реанимации.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. Палата, где произошел пожар, полностью выгорела. Сейчас огонь полностью потушен.

Жертвами пожара стали две женщины, находившиеся в реанимационном боксе. Из больницы эвакуировали 18 пациентов и 16 сотрудников, никто из них не пострадал.

Последствия

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту произошедшего.

На место ЧП выехал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для расследования причин пожара из Москвы вылетел заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

По данным источника ТАСС, после возгорания должны были сработать автоматические противопожарные системы, но этого не произошло. Причины устанавливаются.

Что известно о больнице