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Движение поездов на красной ветке метро в Москве восстановили после сбоя

Движение ранее приостановили из-за человека на путях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение поездов восстановили на Сокольнической линии Московского метрополитена после сбоя из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов из-за человека, оказавшегося на пути. Движения не было от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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