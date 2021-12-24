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Подозреваемого в крупной взятке гендиректора "Крымгеологии" отправили под домашний арест

Срок меры пресечения - до 22 февраля 2022 года
Кадры задержания гендиректора "Крымгеологии"
© Пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Крыму отправил под домашний арест генерального директора предприятия "Крымгеология", подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"С учетом признания обвиняемым вины в совершенном преступлении и имеющихся у следствия доказательств судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что мера пресечения избрана до 22 февраля 2022 года.

По данным следствия, гендиректор "Крымгеологии", наделенный полномочиями руководить процессом добычи и продажи инертных материалов на карьере в Белогорском районе, ежемесячно получал взятки от добывающего ископаемые индивидуального предпринимателя. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали его при передаче очередных 40 тыс. рублей.

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