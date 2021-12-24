Экс-главу Россельхознадзора Северной Осетии осудили на два года условно

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель Россельхознадзора Республики Северная Осетия признана виновной в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями, она осуждена на два года лишения свободы условно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии.

"Собранные следственным управлением СК России по Республике Северная Осетия - Алания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю Россельхознадзора по республике. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности, через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями - два эпизода"). <...> Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2019 года по август 2020-го чиновница вопреки запрету о занятии госслужащими предпринимательской деятельностью участвовала в деятельности ООО "Алания" через своего сына. Как отмечается, она предоставляла обществу преимущества и привилегии по прохождению ветеринарного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ и местах таможенного оформления при пропуске завозимой рыбной продукции путем дачи соответствующих указаний своим подчиненным по скорейшей выдаче разрешительных документов на взъезд. "Это позволяло обществу избежать негативных последствий в виде убытков по пропаже продукции", - пояснили в СК.

Кроме того, 8 июня 2020 года чиновница дала указание инспекторам республиканского Россельхознадзора, осуществлявшим обязанности по ветеринарному надзору в пунктах пропуска через государственную границу РФ, получать взятки с водителей большегрузных автомашин в размере 3 тыс. рублей за каждую машину за беспрепятственное пересечение границы и въезд на территорию РФ. "Однако ее требования подчиненные исполнять отказались", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, по данным СК, в период с февраля 2020 года по январь 2021-го чиновница передала служебную автомашину марки Toyota Camry, принадлежавшую на праве собственности Россельхознадзору по региону, в постоянное пользование своему сыну.