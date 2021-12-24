{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ограждение российского консульства во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове. Об этом в пятницу сообщила полиция Львовской области.

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.

Теги
УкраинаРоссия
Силовики задержали директора филиала "Стававтодора"
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Читать полностью