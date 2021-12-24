Суд в Воронеже приговорил к 13,5 года колонии организатора притонов

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Воронежа приговорил к 13,5 годам колонии 44-летнего Алексея Климова, который организовал и в течение восьми лет руководил в Воронеже притонами для занятий проституцией на автотрассах с выездом в бани, сауны, гостиницы. Восемь его соучастников получили от двух до семи лет колонии, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Организатору преступного сообщества Климову назначено наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 800 тыс. рублей. Остальные участники преступного сообщества приговорены к различным видам наказания, в том числе лишению свободы на срок от 2 до 7 лет", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении, Советский суд Воронежа признал Алексея Климова и восемь его соучастников виновными в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 ("Создание и участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 241 ("Организация занятия проституцией с применением насилия и угрозой его применения"), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере") УК РФ. По данным пресс-службы прокуратуры, Климов получил от незаконной деятельности и легализовал более 44 млн рублей.

"В конце 2007 года Климов создал на территории Воронежа преступное сообщество, для участия в котором вовлек своих знакомых, в том числе, бывших сотрудников органов внутренних дел. В период с 2007 по 2015 год участники преступного сообщества под руководством Климова занимались преступной деятельностью, направленной на организацию занятия проституцией другими лицами в специально оборудованных для этого жилых помещениях Воронежа при выездах в бани, сауны, гостиницы и на автомобильных трассах. Они же содержали притоны для занятия проституцией и систематически предоставляли помещения для занятия проституцией с применением насилия и угрозой его применения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.