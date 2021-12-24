Суд приговорил к четырем годам колонии студента, осквернившего портрет ветерана войны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвея Юферова, за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Суд признал Юферова виновным по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма с использованием интернета") УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет сроком на пять лет", - сказали в ведомстве.

В минувший вторник государственный обвинитель прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ночью 25 ноября молодой человек справил нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке в столичном районе Измайлово. Видеозапись этого он выложил в интернет, а потом удалил. Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек пытался скрыться - он уехал в Петербург, где и был задержан. На время следствия и суда обвиняемый был помещен под стражу.