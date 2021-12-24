Ректор самарского вуза Светлана Ашмарина признала вину в покушении на мошенничество

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина, обвиняемая в покушении на мошенничество, полностью признала вину. С учетом возмещенного ущерба ей избрали в качестве меры пресечения домашний арест, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время обвиняемая признала вину в полном объеме, а также возместила учреждению причиненный ущерб. С учетом указанных обстоятельств судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.