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Ректор самарского вуза Светлана Ашмарина признала вину в покушении на мошенничество

С учетом возмещенного ущерба ей избрали в качестве меры пресечения домашний арест

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина, обвиняемая в покушении на мошенничество, полностью признала вину. С учетом возмещенного ущерба ей избрали в качестве меры пресечения домашний арест, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время обвиняемая признала вину в полном объеме, а также возместила учреждению причиненный ущерб. С учетом указанных обстоятельств судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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