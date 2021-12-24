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Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую похитили в Москве

Факт насилия в отношении ребенка не подтвержден

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Жизни и здоровью 12-летней девочки, которую похитил мужчина во дворе дома на Варшавском шоссе в Москве, ничего не угрожает. Факт насилия в отношении ребенка не подтвержден, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве мужчина похитил 12-летнюю девочку и затащил в свою квартиру. Инцидент произошел во дворе дома на Варшавском шоссе. К полицейским обратилась подруга похищенной девочки, на ее глазах подозреваемый схватил школьницу.

"Я знаю об этой ситуации и держу дело на контроле. Сейчас работаю с правоохранительными органами. Насколько мне известно, факт насилия не подтвержден, однако ребенок действительно был в опасности", - сказала Ярославская.

Она добавила, что в квартире похитителя были найдены видеозаписи с порнографическим содержанием с несовершеннолетними.

"Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", - сказала Ярославская.

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