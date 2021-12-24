Силовики задержали директора филиала "Стававтодора"

ПЯТИГОРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора филиала ГБУ Ставропольского края "Стававтодор" и его заместителя, которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Их действиями, по данным следствия, краевому бюджету причинен ущерб в 18 млн рублей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора и заместителя директора Кировского филиала ГБУ Ставропольского края "Стававтодор". Они подозреваются по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые при исполнении государственных контрактов для учреждения привлекли подконтрольного им бизнесмена, для которого создали преимущественные условия при проведении электронных аукционов на заключение контрактов за счет изначального завышения начальной максимальной цены. В результате действий подозреваемых по заключенным в 2020 году и первом полугодии 2021 года контрактам по перевозкам грузов бюджету Ставропольского края причинен ущерб на сумму более 18 млн рублей.

"Уголовное дело СК России возбудил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в пресс-релизе. Санкция ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.