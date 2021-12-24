В КЧР возбудили дело за изготовление фиктивных справок о вакцинации от коронавируса

ЧЕРКЕССК, 24 декабря./ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и четверых местных жителей за изготовление фиктивных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.

"Следственными органами СК РФ по республике возбуждено уголовное дело в отношении медсестры одной из районных больниц и четверых местных жителей, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ), кроме того медицинский работник подозревается в совершении преступления предусмотренного. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей)", - рассказали в управлении.

По данным следствия, в августе 2021 года медработник, действуя в группе с четырьмя местными жителями, осуществляла фиктивную вакцинацию от коронавирусной инфекции за денежное вознаграждение. После якобы вакцинации женщина вносила заведомо ложные сведения в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса о проведенной вакцинации жителей. "Своими преступными действиями подозреваемые создали опасность для жизни и здоровья людей, так как использование ими в последующем подложного сертификата о вакцинации от COVID-19 препятствует предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения", - добавили в управлении.

За совершенные преступления подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.