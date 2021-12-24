В одном из районов Якутии на автозимнике застряла колонна из 12 машин

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Колонна из 12 грузовых автомашин застряла при движении по автозимнику в Кобяйском районе Якутии, сообщила служба спасения Якутии.

"Поступила информация о том, что из села Себян-Кюель в село Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. Застрявшие находятся 27-30 км от села Сегян-Кюель, глубина снегового покрова - 1,5 м, не могут проехать", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Принято решение привести в готовность оперативную десантную группу спасателей, решается вопрос применения авиации или вездехода для эвакуации и оказания помощи.

По данным главного управления МЧС России по региону, навстречу попавшим в трудное положение автомобилистам выехали дорожные службы, идет пробивка зимника. 25 декабря в 08:00 (02:00 мск) планируется выезд на пяти буранах для доставки продовольствия и ГСМ.

Как сообщили в пресс-службе управления дорог Якутии, сотрудники ведомства выехали к автомобилистам, также они везут с собой 1 тыс. л топлива. "Этот автозимник не открыт, согласно примерному графику, открытие запланировано 24 января", - отметили в управлении.

По данным Якутского гидрометцентра, в поселке Сангар, административном центре Кобяйского района, температура составляет минус 47 градусов.