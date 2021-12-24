Восемь участников "Хизб ут-Тахрир" осудили в Москве на сроки от 11 до 18 лет колонии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к срокам лишения свободы от 11 до 18 лет восьмерых создателей и участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые приехали в РФ из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Суд признал Марифджона Мамадалиева и Икболжона Султонова виновными в создании террористической организации и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки 16 и 18 лет колонии соответственно. Также Абдуллаев Камалдин, Кимсанов Фарходжон, Маликов Маруфжон, Тухтасинов Икромиддин, Холдаров Гуломжон и Холматов Азизбек признаны виновными в участии в террористической организации и приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 12 лет", - сказала она.

Как следует из материалов дела, оглашенных на заседании в суде, на котором присутствовал корреспондент ТАСС, все восемь осужденных приехали в столичный регион из Узбекистана и Киргизии и зарабатывали тем, что делали ремонт квартир и домов. Мамадалиев и Султонов создали ячейку "Хизб ут-Тахрир", в которую вошли остальные подсудимые. Они проводили свои собрания на съемной квартире, где читали запрещенную в РФ литературу. Два года назад все они были задержаны.

В основу обвинения легли показания засекреченного свидетеля, также приезжего из Средней Азии, которому предлагали вступить в эту ячейку, но он отказался. Уликой против осужденных также стала аудиозапись одной из встреч их организации. Осужденные свою вину в инкриминируемом преступлении не признали. По словам адвокатов, обвинение не представило в суде экземпляров якобы запрещенной литературы, которую читали осужденные. Кроме этого, защитники подчеркнули, что в ходе обысков у обвиняемых не было найдено оружия, а это говорит о том, что они не планировали совершать теракты.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что сотрудники службы пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", задержаны два ее главаря и шестеро активных участников. Установлено, что участники террористической структуры "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".