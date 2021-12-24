Полиция подтвердила возбуждение дела в отношении бывшего гендиректора "Ростовводоканала"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области, его подозревают в мошенничестве.

Как отметили в пресс-службе, Главным управлением МВД России по Ростовской области "возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Ростова-на-Дону по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")".

"Оперативные мероприятия проводились сотрудниками регионального управления ФСБ. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили ТАСС, что дело возбуждено в отношении бывшего генерального директора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака.

Ранее в пятницу источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали Кубрака по подозрению в мошенничестве.