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СК возбудил дело после пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани

В результате инцидента погибли два человека

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности по факту пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы, в результате которого погибли две женщины, находившиеся в ковидном госпитале.

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Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки в изолированном боксе. Ход расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

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