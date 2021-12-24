Расследование дела о незаконных сделках с квартирами семьи Баталова завершено

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение"), а также нотариуса г. Москвы Дмитрия Бублия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество, совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение"), ч. 1 ст. 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд для рассмотрения по существу.

Дело в отношении нотариуса

В августе СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении нотариуса Бублия, а также Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в зависимости от роли каждого в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве мошенничеству и злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, нотариус изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал хищению имущества на сумму более 35 млн рублей.

В апреле суд признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой, который был заключен с актрисой Наталией Дрожжиной. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. По данным следствия, они обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.