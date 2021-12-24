На Алтае столкнулись грузовой поезд и автобус

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Алтайском крае, в результате пострадали четыре пассажира автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.

"Известно, что столкнулся поезд и автобус. Есть пострадавшие, предварительно, четверо. Погибших нет", - сказал собеседник.

В то же время в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) подтвердили предварительную информацию о четырех пострадавших в автобусе. "Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе.

По данным ЗСЖД, водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. "Отметим, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось", - уточняется в сообщении.

Позднее прокуратура региона сообщила о семерых пострадавших. "В Кулундинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на переезде около населенного пункта Кротовка. Столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус, следовавший по маршруту город Барнаул - город Яровое. В автобусе находилось 16 человек, семь из них пострадало", - говорится в сообщении.

Пять человек госпитализированы. "Пострадавшие - пять человек - доставлены в Кулундинскую ЦРБ. В настоящее время в больнице проводятся все необходимые диагностические процедуры. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Вся необходимая медпомощь пациентам оказывается", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.