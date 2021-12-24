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В Воронежской области арестовали военнослужащего по подозрению в госизмене

По данным ФСБ, мужчину завербовала украинская военная разведка
© ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, завербованного украинской военной разведкой. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ФСБ.

Российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой. "Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.

Военнослужащему грозит до 20 лет лишения свободы.

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